В Киеве в результате работ по прокладке электрокабеля были уничтожены деревья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "КП по УЗН Днепровского района" в соцсети.
Так, сообщается, что в Днепровском районе столицы "Киевские электросети" вместе со своими подрядчиками, выполняя работы по прокладке электрокабеля, уничтожили насаждения деревьев.
При этом отмечается, что подобным образом уже не впервые уничтожают зеленые насаждения.
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"В частности и сегодня, такие работы выполнялись по ул. Радужной. На фото вы можете увидеть результат проведения таких работ, где уничтожено и повреждено как свежепосаженные, так и те, которые растут уже довольно давно, дерева. Обидно, когда труд других не уважают. Берегите природу!" - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на место происшествия вызвали полицию.
Ранее мы писали о том, что в Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью. Известно, что деревья вырубят на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у стражей порядка. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели.
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