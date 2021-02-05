Это уже не первый случай

В Киеве в результате работ по прокладке электрокабеля были уничтожены деревья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "КП по УЗН Днепровского района" в соцсети.

Так, сообщается, что в Днепровском районе столицы "Киевские электросети" вместе со своими подрядчиками, выполняя работы по прокладке электрокабеля, уничтожили насаждения деревьев.

При этом отмечается, что подобным образом уже не впервые уничтожают зеленые насаждения.

"В частности и сегодня, такие работы выполнялись по ул. Радужной. На фото вы можете увидеть результат проведения таких работ, где уничтожено и повреждено как свежепосаженные, так и те, которые растут уже довольно давно, дерева. Обидно, когда труд других не уважают. Берегите природу!" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место происшествия вызвали полицию.

Ранее мы писали о том, что в Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью. Известно, что деревья вырубят на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у стражей порядка. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели.



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