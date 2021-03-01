В Киевской области будут судить мужчину, который предлагал людям трудоустройство за границей, которое на самом деле оказалось порнобизнесом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 26-летний житель Луганщины размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Однако после пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а возвращение на родину становилось невозможным из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

По данным полиции, 3 декабря 2020 года правоохранители Киевской области задержали злоумышленника, его поместили в следственный изолятор временного содержания. Он полностью признал свою вину в совершенных преступлениях.

Сейчас полицейские уже завершили досудебное расследование против подозреваемого и направили в суд обвинительный акт.

Известно, что злоумышленник обвиняется в торговле людьми. Ему грозит заключение на срок до 12 лет. Всего сейчас известно о 13 пострадавших и 22 эпизодах преступной деятельности.

"Полиция Киевской области предостерегает, такие факты - нередки, поэтому будьте бдительными во время поиска работы за границей в сети Internet", - отмечают правоохранители.