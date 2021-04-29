В украинской столице вспыхнуло авто
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
В Киеве прямо во время движения вспыхнул бус, позже огонь полностью охватил транспортное средство и поднялся столб пламя.
"Утро начинается не из кофе… На месте уже работают спасатели ГСЧС и полиция. Надеемся, что никто не травмируется", - пишут авторы публикации.
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Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.
Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.
Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.
Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.
"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".
Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.