В украинской столице вспыхнуло авто

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

В Киеве прямо во время движения вспыхнул бус, позже огонь полностью охватил транспортное средство и поднялся столб пламя.

"Утро начинается не из кофе… На месте уже работают спасатели ГСЧС и полиция. Надеемся, что никто не травмируется", - пишут авторы публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель умер за рулем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В областном центре на пр. Победы произошло ЧП.

Во время движения по проспекту скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Машина неожиданно выехала на трамвайные пути, где остановилась, столкнувшись со светофором.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

"Ещё с утра он жаловался родственникам на плохое самочувствие. Берегите себя", - пишут в телеграм-канале "Труха".

Последние секунды жизни водителя попали в объектив видеорегистратора.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.