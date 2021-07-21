Государственное бюро расследований открыло производство в отношении скандального заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова

Об открытии дела против Мамедова сообщили 19 июля в адвокатском объединении "Миллер", защищающем интересы прокурора, пишет politrada.net.ua.

Дело было открыто по ч.1 ст.366 УК по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека".

Мамедову вменяют, что он не указал в документах, подаваемых для доступа к гостайне, работу по совместительству в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Данный эпизод, вероятно, является одним из самых безобидных в биографии одиозного Мамедова.

Большим бизнесом в Украине занимаются братья Гюндуза Мамедова: старший брат - владелец ряда отелей, ресторанов и ТРЦ в Одессе, а младший - гендиректор компании "SOCAR Украина".

Самого же Гюндуза Мамедова называют "карманным прокурором" криминального авторитета Владимира Галантерника, финансируемого российскими "ворами в законе". Благодаря своему человеку в прокурорском кресле бизнес Галантерника в Одессе рос в геометрической прогрессии.

Галантерника также связывают с наиболее влиятельной финансовой группой Одессы, в которую также входят мэр города Геннадий Труханов и российско-британский миллионер Александр Жуков.

Не без помощи Мамедова-прокурора Галантернику удалось "подмять" под себя Привоз, фактически приватизировать и изуродовать торговыми точками аллею одесской Аркадии.

Отметим, что Галантерник с партнером по "черным" схемам Александром Дубовым также привели к банкротству Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство".

Несмотря на большие деньги, окружающие Гюндуза Мамедова, он все же решил стать "честным" прокурором. Как заявил он журналистам, это было его детской мечтой, но, вероятнее всего, прокуратура дала возможность "золотому мальчику" расширить сферы влияния и защищать интересы приближенных лиц в Украине. Ведь вряд ли член одной из богатейших семей Азербайджана будет играть в Робин Гуда и преследовать благородные цели.

Имя Мамедова "мелькает" в деле беглого экс-министра времен Януковича Эдуарда Ставицкого, против которого ГПУ и СБУ открыли множество дел.

С появлением в прокуратуре АРК Мамедова эти дела начали неожиданно закрывать. Какое отоншение прокуратура Крыма к делу о краже Ставицким с помощью "черных" нотариусов доли в "БРСМ-Нафта" на миллионы гривен было непонятно. Несмотря на странную ситуацию, дела передавались в прокуратуру АРК, а там закрывались. По слухам, "курировал" вопросы Ставицкого именно Мамедов.