Во вторник, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Об этом сообщают в telegram-канале «Сегодня». Также в Сети публикуют кадры с места происшествия.

Согласно сообщению, возле главного управления СБУ неизвестные с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг".

Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік влаштував стрілянину по поліцейських. Відомо, що патрульні прибули за викликом на Красилівську, де їм повідомили, що з будинку навпроти чоловік стріляє по вікнах гуртожитку. Правоохоронці встановили місцезнаходження стрілка, після чого в напрямку них пролунали два постріли.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України – хуліганство із застосуванням пневматичної зброї.

В полиции Киева сообщили, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева. Правоохранители не говорят, есть ли пострадавшие, и кто именно вооруженные люди.

Напомним, недавно в Киеве мужчина устроил стрельбу по полицейским. Известно, что патрульные прибыли по вызову на Красиловскую, где им сообщили, что из дома напротив мужчина стреляет по окнам общежития. Правоохранители установили местонахождение стрелка, после чего в направлении них раздались два выстрела.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины – хулиганство с применением пневматического оружия.

Напомним, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем: "Имел при себе несколько винтовок"

Как сообщала Politeka, что происходит в центре Киева, куда стянули силовиков и военную технику

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