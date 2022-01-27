Небезразличные прохожие обратили внимание на то, что маленький ребенок гуляет один на улице без присмотра взрослых, передает телеграм-канал "Киев оперативный".
"Киев и область. Нашли девочку 3 года, звать Лиза. Ирпень, ул. Билокур 7Б. Взрослых рядом нет. Возможно, кто-то узнает", - говорится в сообщении.
Также авторы публикации добавляют, что вместе с ребенком, около 20-30 минут ждали ее родственников - но никто так и не пришел.
Предварительно, 3-летняя Лиза была с братом лет 6-7.
Свидетели вызвали полицию.
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Ранее сообщалось, что в Киеве из окна 15-го этажа многоэтажки выпал ребенок - мальчик погиб на месте.
"По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре 2, из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик", – сказано в сообщении.
На место беды оперативно приехали медики, но, к сожалению, травмы ребенка были не совместимы с жизнью. Шансов выжить после падения у мальчика не было.
Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.
Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.
Также Politeka писала, под Киевом девочка не вернулась домой со школы: родные просят о помощи.