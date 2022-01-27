В Киевской области в городе Ирпень 3-летняя Лиза осталась без взрослых на улице.

Небезразличные прохожие обратили внимание на то, что маленький ребенок гуляет один на улице без присмотра взрослых, передает телеграм-канал "Киев оперативный".

"Киев и область. Нашли девочку 3 года, звать Лиза. Ирпень, ул. Билокур 7Б. Взрослых рядом нет. Возможно, кто-то узнает", - говорится в сообщении.

Также авторы публикации добавляют, что вместе с ребенком, около 20-30 минут ждали ее родственников - но никто так и не пришел.

Предварительно, 3-летняя Лиза была с братом лет 6-7.

Свидетели вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна 15-го этажа многоэтажки выпал ребенок - мальчик погиб на месте.

"По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре 2, из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик", – сказано в сообщении.

На место беды оперативно приехали медики, но, к сожалению, травмы ребенка были не совместимы с жизнью. Шансов выжить после падения у мальчика не было.

Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.

Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.

Также Politeka писала, под Киевом девочка не вернулась домой со школы: родные просят о помощи.