В Киевской городской администрации срочно обратились к жителям.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

«Зафиксирована воздушная угроза!» — сообщили в мэрии в 15:45.

В случае включения сирен всех просят срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Для укрытия населения Киева есть фонд защитных сооружений гражданской защиты, в который входят хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства.

Также мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы ими могли воспользоваться, как укрытием, в случае воздушной тревоги.

Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".

Также все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток.

В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен.

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