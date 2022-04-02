ГСЧС Украины вступает в активную фазу разминирования освобожденных украинских территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы наблюдаем только ротацию российских войск, перегруппировку. Мы постепенно освобождаем населенные пункты на Киевщине и в других областях. В активную фазу деятельности вступают и наши подразделения ГСЧС", - сказал чиновник.
Енин подчеркнул, что враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".
"На сегодняшний день, по оценкам ГСЧС, в результате российских обстрелов в Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км. С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территории ", – проинформировал первый замминистра.
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Енин назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы столицы. "В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, наиболее загрязнены", - сказал он.
Напомним, "Нам еще рано расслабляться": на Черниговщине враг потихоньку отходит из области, ВСУ работают над разминированием.
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