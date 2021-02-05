Це вже не перший випадок

У Києві в результаті робот по прокладці електрокабелю було знищено дерева

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "КП по УЗН Дніпровського району" у соцмережі.

Так, повідомляється, що у Дніпровському районі столиці "Київські електромережі" разом зі своїми підрядниками, виконуючи роботи з прокладання електрокабелю, знищили насадження дерев.

При цьому зазначається, що подібним чином вже не вперше знищують зелені насадження.

"Зокрема й сьогодні, такі роботи виконувались по вул. Райдужній. На фото ви можете побачити результат проведення таких робіт, де знищено та пошкоджено як нововисаджені, так і ті, які ростуть вже досить давно, дерева. Прикро, коли працю інших не поважають. Бережіть природу!" - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місце подіції викликали поліцію.

Раніше ми писали про те, що у Києві повідомляють про незаконну вирубку лісів вночі. Відомо, що дерева вирубають на регулярній основі у Голосіївському районі столиці. При чому відбувається це виключно вночі і "перед носом" у правоохоронців. Місцеві жителі запевняють, що лісоруби працюють виключно вночі. Вдень їх майже ніколи не бачили.



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