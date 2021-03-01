У Київській області судитимуть чоловіка, який пропонував людям працевлаштування за кордоном, яке насправді виявилось порнобізнесом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.
Так, 26-річний мешканець Луганщини розміщував в інтернеті оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Проте після перетину державного кордону жінки за замовленням одного з відомих європейських режисерів потрапляли до порнобізнесу, а повернення на батьківщину ставало неможливим через боргову кабалу, у яку потрапляли дівчата.
За даними поліції, 3 грудня 2020 року правоохоронці Київщини затримали зловмисника, його помістили до слідчого ізолятора тимчасового тримання. Він цілком визнав свою вину у вчинених злочинах.
Наразі поліцейські вже завершили досудове розслідування проти підозрюваного і скерували до суду обвинувальний акт.
Відомо, що зловмисник обвинувачується у торгівлі людьми. Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років. Загалом наразі відомо про 13 потерпілих та 22 епізоди злочинної діяльності.
"Поліція Київщини застерігає, такі факти – непоодинокі, тому будьте пильними під час пошуку роботи за кордоном в мережі Internet", - наголошують правоохоронці.
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