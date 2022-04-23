Як пише Politeka.net, правоохоронці затримали шахрайку в Києві, яка пограбувала чоловіка на 60 тисяч євро. Про це повідомила прес-служба ГУНП в Київській області.

Як виявилося, жінка обладнала приміщення під пункт обміну валюти, де чекала свою жертву. Після того, як вона отримала гроші, то закрила чоловіка і спробувала втекти. Правоохоронці вже затримали правопорушницю, яка заволоділа сумою, близькою до 2 мільйонів гривень.

"Для цього зловмисниця в лютому орендувала приміщення, яке переобладнала під фіктивний пункт для здійснення готівкових операцій. Надалі спільники зробили оголошення на відповідних інтернет-ресурсах з вигідним курсом обміну валюти і домовилися з потенційним клієнтом про зустріч. Коли ж потерпілий надав 60 000 євро "касиру", зловмисниця закрила чоловіка в кімнаті, а сама зникла через запасний вихід", - було зазначено в публікації.

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