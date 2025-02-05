У Києві лунали вибухи, Росія запустила ударні дрони-камікадзе, відомо про наслідки.

Росія вкотре атакувала "Шахедами" Україну, Київ був у небезпеці через ударні дрони ворога.

Увечері 4 лютого окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу, сили ППО розпочали роботу з ліквідації загрози, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи ударних безпілотників увійшли до повітряного простору України 4 лютого близько 20:00 з північного сходу.

О 23:24 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

Повітряні сили попередили мешканців столиці про загрозу застосування ударних дронів та можливу роботу ППО.

У Києві пролунали вибухи, перші було чути приблизно о 00:20, їх було кілька.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Знаходьтесь у укриттях!", - попереджав мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, ворог атакував Харків "Шахедами", мер повідомив про прильоти та пожежі в центральній частині міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 5 лютого ворожий дрон завдав удару по центральній частині міста.

"Є інформація про удар "Шахедом" по центральній частині міста. Деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар зазнав адміністративної будівлі в Салтівському районі.

"Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучення пожежа", - повідомив Терехов.

У багатоповерхівці навпроти були вибиті вікна. Постраждала АЗС.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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