Про загрозу для столиці розповівши у бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, загроза атаки Києва з боку Росії буде існувати завжди. Це не означає, що українці повинні боятися цього, проте їм слід бути пильними.

"Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися. Як сказала сьогодні Маляр дуже вдало:"Київ тепер під загрозою буде завжди". Тому що він розташований близько як до РФ, так і до кордону Білорусі. Його можна пройти за одну-дві добу. Відповідно, більше спокою не буде», - заявив Арестович, коментуючи слова заступника Міністра оборони Анни Маляр.

Співавтор глави ОП також розповів про те, що Росія планує продовжувати тиснути на Україну ще 5-10 років.

"Генерал-полковник ЗС РФ Володимир Шаманов дав інтерв'ю (це "герой" Другої чеченської війни) і сказав, що "демілітаризація" України може зайняти від 5 до 10 років, "денацифікація". Це попередження всім на Заході, і нам, але у нас таких менше, хто думає, що Мінськ-3 врятує ситуацію після поглинання частини території. Потім буде знову ескалація, буде Мінськ-4, поки Україна не закінчиться. Вони вже зрозуміли темпи з'їдання України, і він проговорився по 5-10 років", - розповів Арестович.

Нагадаємо, Арестович заявив про" ахову " ситуацію на фронті і назвав, що може допомогти.

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