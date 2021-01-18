У Києві сталася трагедія - людина померла від перемерзання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, у столиці на смерть замерз двірник з Індії, якого звільнив і не пустив додому за речами ЖЕК. Трагедія сталася на вулиці Героїв Космосу, 1. У дворі знайшли тіло замерзлої людини - це був двірник, який працював тут протягом останніх двох років, він був родом із Індії.
Чоловік жив у підвалі, який перетворив на свою оселю. Кілька днів тому, за повідомленнями місцевих жителів, індуса госпіталізували з аневризмою. Протягом двох днів він пролежав без свідомості під крапельницею, після чого повернувся "додому" - у свій підвал.
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Однак ЖЕК через тимчасову втрату працездатності звільнив чоловіка, а підвал закрив на ключ і не пустив туди двірника. Якимось чином чоловік опинився в одному кросівкку, штанях і сорочці, з перемотаною головою. Всі його гроші, телефон та речі залишились у зачиненому підвалі. У підсумку після морозної ночі двірника знайшли мертвим в покинутому автобусі без вікон.
Раніше київський журналіст розповів, що зараз за температури -17 бездомна людина має провести цей час, швидше за все, десь на вулиці, або шукати під’їзд якогось будинку, бо пункти обігріву, про які відрапортувала влада, а їх 33, вони працюють за принципом "ромашки".
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