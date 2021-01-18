В Киеве произошла трагедия - человек умер от перемерзания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице насмерть замерз дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. Трагедия произошла на улице Героев Космоса, 1. Во дворе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет, он был родом из Индии.

Мужчина жил в подвале, который превратил в свой дом. Несколько дней назад, по сообщениям местных жителей, индуса госпитализировали с аневризмой. В течение двух дней он пролежал без сознания под капельницей, после чего вернулся "домой" - в свой подвал.

Однако ЖЭК из-за временной потери трудоспособности уволил мужчину, а подвал закрыл на ключ и не пустил туда дворника. Каким-то образом мужчина оказался в одном кроссовке, штанах и рубашке, с перемотанной головой. Все его деньги, телефон и вещи остались в закрытом подвале. В итоге после морозной ночи дворника нашли мертвым в заброшенном автобусе без окон.

Ранее киевский журналист рассказал, что сейчас при температуре -17 бездомный человек должен провести это время, скорее всего, где-то на улице, или искать подъезд какого-то дома, потому что пункты обогрева, о которых отрапортовала власть, а их 33, они работают по принципу "ромашки".

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