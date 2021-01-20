У Києві дитина розбилася насмерть, впавши з 15-го поверху будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у соцмережі.

Повідомляється, що трагедія сталася пізно ввечері, а медикам, що прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть дитини. Про причини та деталі трагедії наразі немє інформації.

"У Голосіївському районі пізно ввечері 12-річний хлопець випав з 15-го поверху. Бригада швидкої констатувала смерть. Обставини трагедії невідомі", - йдеться в повідомленні.

Також медики повідомили, що протягом минулої доби, 19 січня, у Києві було зареєстровано два випадки відмороження, один випадок утоплення та два випадки переохолодження. Всіх потерпілих було госпіталізовано.

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