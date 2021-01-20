В Киеве ребенок разбился насмерть, упав с 15-го этажа дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в соцсети.

Сообщается, что трагедия произошла поздно вечером, а медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть ребенка. О причинах и деталях трагедии пока что нет информации.

"В Голосеевском районе поздно вечером 12-летний мальчик выпал с 15-го этажа. Бригада скорой констатировала смерть. Обстоятельства трагедии неизвестны", - говорится в сообщении.

Также медики сообщили, что за прошедшие сутки, 19 января, в Киеве было зарегистрировано два случая обморожения, один случай утопления и два случая переохлаждения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киеве умер дворник из Индии. Мужчина оказался на улице, когда ЖЭК выгнал его из подвала, в котором тот жил. 37-летнему мужчине после госпитализации пришлось провести ночь в заброшенном автобусе без окон. При этом на нем была только тоненькая рубашка и один кроссовок. На следующий день мужчину нашли мертвым.

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