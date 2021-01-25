У Києві протягом доби було підтверджено 146 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Відомо, що за добу у столиці від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 5 людей. Всього коронавірус забрав життя вже 2283 киян.
Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці налічується вже 126 264.
Зокрема, за добу захворіли 83 жінки, 58 чоловіків і п'ятеро дітей.
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Також відомо, що захворів один медик.
Протягом доби до лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.
Кличко також повідомив, що за добу одужали 626 киян, а всього коронавірус подолали вже 58 513 мешканців Києва.
"Лідером" за кількістю нових заражених став Дарницький район - тут було підтверджено 57 нових випадків, у Деснянському районі - 25, а в Солом‘янському районі – 15 випадків.
"Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе!" - звернувся Кличко до киян.
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Нагадаємо, карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.
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