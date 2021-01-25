Свежие данные по вирусу в столице

В Киеве в течение суток было подтверждено 146 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Известно, что за сутки в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни уже 2283 киевлян.

В целом подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице насчитывается уже 126 264.

В частности, за сутки заболели 83 женщины, 58 мужчин и пятеро детей.

Также известно, что заболел один медик.

В течение суток в больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Кличко также сообщил, что за сутки выздоровели 626 киевлян, а всего коронавирус преодолели уже 58 513 жителей Киева.

"Лидером" по количеству новых зараженных стал Дарницкий район - здесь было подтверждено 57 новых случаев, в Деснянском районе - 25, а в Соломенском районе – 15 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательными к своему здоровью! Берегите себя!" - обратился Кличко к киевлянам.

Как известно, с понедельника, 25 января, в Украине вернулись ограничения "оранжевой" зоны карантина, а уже потом будут введены адаптивные ограничения.

Напомним, карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".