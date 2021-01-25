В Киеве в течение суток было подтверждено 146 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Известно, что за сутки в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни уже 2283 киевлян.
В целом подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице насчитывается уже 126 264.
В частности, за сутки заболели 83 женщины, 58 мужчин и пятеро детей.
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Также известно, что заболел один медик.
В течение суток в больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Кличко также сообщил, что за сутки выздоровели 626 киевлян, а всего коронавирус преодолели уже 58 513 жителей Киева.
"Лидером" по количеству новых зараженных стал Дарницкий район - здесь было подтверждено 57 новых случаев, в Деснянском районе - 25, а в Соломенском районе – 15 случаев.
"Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности! Будьте внимательными к своему здоровью! Берегите себя!" - обратился Кличко к киевлянам.
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