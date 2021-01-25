У Києві помітили автомобіль з емблемою російської спецслужби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Дарницькому районі Києва в понеділок, 25 січня, помітили автомобіль, на який нанесена емблема Управління "А" Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки РФ.

Джерела українських ЗМІ повідомляють, що це авто стоїть на проспекті Петра Григоренка на Позняках, біля "Баула".

Зазначається, що авто, про яке йде мова, їздить на донецьких номерах (серія АН).

На дверці машини нанесена емблема російської "Альфи" - спецпідрозділу в складі Федеральної служби безпеки РФ.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у відкритих базах даних, остання перереєстрація на нового власника відбулась ще чотири роки тому, в 2016 році. Зараз власником машини є фізична особа з міста Слов'янська Донецької області.

Наразі небайдужі кияни вже повідомили про це авто в СБУ.

"Куратори зїжджаються на бенкет", "На день народження до Володьки приїхали", "Хлопці заблукали", "Хтось спеціально наклеїв, щоб спровокувати небайдужих на дію , а потім по звичній вже процедурі загребсти когось і звинуватити в злочині", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.