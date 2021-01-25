В Киеве заметили автомобиль с эмблемой российской спецслужбы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 января, заметили автомобиль, на который нанесена эмблема Управления "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ.

Источники украинских СМИ сообщают, что это авто стоит на проспекте Петра Григоренка на Позняках, возле "Баула".

Отмечается, что авто, о котором идет речь, ездит на донецких номерах (серия АН).

На дверце машины нанесена эмблема российской "Альфы" - спецподразделения в составе Федеральной службы безопасности РФ.

Согласно информации, обнародованной в открытых базах данных, последняя перерегистрация на нового владельца состоялась еще четыре года назад, в 2016 году. Сейчас владельцем машины является физическое лицо из города Славянска Донецкой области.

Неравнодушные киевляне уже сообщили об этом авто в СБУ.

"Кураторы съезжаются на банкет", "На день рождения Володьки приехали", "Парни заблудились", "Кто-то специально наклеил, чтобы спровоцировать неравнодушных на действие , а потом по привычной уже процедуре загребсти кого-то и обвинить в преступлении", - пишут в комментариях.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.