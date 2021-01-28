У мережі показали, чим годують дітей в одному зі столичних дитсадків
Як передає Politeka.net, знімки та подробиці розповіламама дитини в Facebook.
Як передає Politeka.net, знімки та подробиці розповіламама дитини в Facebook.
"На тлі свіжих новин про скасування компенсації з міського бюджету за харчування дітей у садочках-26 січня 2021 року нашим дітям подають ось таку чудову вечерю. На фото - якесь жалюгідне місиво, що хтось назвав "ледачими варениками". Несолодке і без жодного натяку на вміст сиру", - розповла жінка і прикріпила фото страви.
"У чашці - рідка субстанція непристойного кольору, теж без цукру і молока. Що це? У чиєму хворому уяві це виглядає як збалансоване дитяче харчування? І за це ми тепер повинні платити повну вартість? В трубу?",- повідомила незадоволена жінка.
Жінка також поцікавилася, куди можна звернутися за допомогою.
У коментарях під постом українці також не схвалили таку вечерю для малюків.
"Аналогічно в Києві на Оболоні. Молочка 8 разів на тиждень","Сиром зверху притрусили і вуаля ледачі, самі ледачі в світі", "Це дійсно навіть огидно виглядає. І що робить каву в дитячому меню, дивно навіть", Меню завжди було таким, я коли працювала в садку, дітки було днями ходили і не їли, бо таке навіть понюхати вони не хотіли. Скільки батьки і завідуюча не писали в районо - толку 0", - писали в коментарях.
Нагадаємо, карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.
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