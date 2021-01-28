У мережі показали, чим годують дітей в одному зі столичних дитсадків



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Як передає Politeka.net , знімки та подробиці розповіла мама дитини в Facebook.

"На тлі свіжих новин про скасування компенсації з міського бюджету за харчування дітей у садочках-26 січня 2021 року нашим дітям подають ось таку чудову вечерю. На фото - якесь жалюгідне місиво, що хтось назвав "ледачими варениками". Несолодке і без жодного натяку на вміст сиру", - розповла жінка і прикріпила фото страви.

"У чашці - рідка субстанція непристойного кольору, теж без цукру і молока. Що це? У чиєму хворому уяві це виглядає як збалансоване дитяче харчування? І за це ми тепер повинні платити повну вартість? В трубу?",- повідомила незадоволена жінка.

Жінка також поцікавилася, куди можна звернутися за допомогою.



У коментарях під постом українці також не схвалили таку вечерю для малюків.



Жінка також поцікавилася, куди можна звернутися за допомогою.У коментарях під постом українці також не схвалили таку вечерю для малюків.

"Аналогічно в Києві на Оболоні. Молочка 8 разів на тиждень","Сиром зверху притрусили і вуаля ледачі, самі ледачі в світі", "Це дійсно навіть огидно виглядає. І що робить каву в дитячому меню, дивно навіть", Меню завжди було таким, я коли працювала в садку, дітки було днями ходили і не їли, бо таке навіть понюхати вони не хотіли. Скільки батьки і завідуюча не писали в районо - толку 0", - писали в коментарях.