В сети показали, чем кормят детей в одном из столичных детсадов



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Как передает Politeka.net , снимки и подробности рассказала мама ребенка в Facebook.

"На фоне свежих новостей об отмене компенсации из городского бюджета за питание детей в садиках - 26 января 2021 года нашим детям подают вот такой замечательный ужин. На фото - какое-то жалкое месиво, что кто-то назвал "ленивыми варениками". Несладкое и без всякого намека на содержание сыра", - рассказала женщина и прикрепила фото блюда.

"В чашке - жидкая субстанция непристойного цвета, тоже без сахара и молока. Что это? В чьем больном воображении это выглядит как сбалансированное детское питание? И за это мы теперь должны платить полную стоимость? В трубу?", - сообщила недовольная женщина.

Женщина также поинтересовалась, куда можно обратиться за помощью.



В комментариях под постом украинцы также не одобрили такой ужин для малышей.



Женщина также поинтересовалась, куда можно обратиться за помощью.В комментариях под постом украинцы также не одобрили такой ужин для малышей.

"Аналогично в Киеве на Оболони. Молочка 8 раз в неделю", "Творогом сверху притрусили и вуаля ленивые, самые ленивые в мире", "Это действительно даже противно выглядит. И что делает кофе в детском меню, странно даже", Меню всегда было таким, я когда работала в садике, детки было днями ходили и не кушали, ибо такое даже понюхать они не хотели. Сколько родители и заведующая не писали в районо - толку 0", - писали в комментариях.