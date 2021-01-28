В сети показали, чем кормят детей в одном из столичных детсадов
Как передает Politeka.net, снимки и подробности рассказала мама ребенка в Facebook.
Как передает Politeka.net, снимки и подробности рассказала мама ребенка в Facebook.
"На фоне свежих новостей об отмене компенсации из городского бюджета за питание детей в садиках - 26 января 2021 года нашим детям подают вот такой замечательный ужин. На фото - какое-то жалкое месиво, что кто-то назвал "ленивыми варениками". Несладкое и без всякого намека на содержание сыра", - рассказала женщина и прикрепила фото блюда.
"В чашке - жидкая субстанция непристойного цвета, тоже без сахара и молока. Что это? В чьем больном воображении это выглядит как сбалансированное детское питание? И за это мы теперь должны платить полную стоимость? В трубу?", - сообщила недовольная женщина.
Женщина также поинтересовалась, куда можно обратиться за помощью.
В комментариях под постом украинцы также не одобрили такой ужин для малышей.
"Аналогично в Киеве на Оболони. Молочка 8 раз в неделю", "Творогом сверху притрусили и вуаля ленивые, самые ленивые в мире", "Это действительно даже противно выглядит. И что делает кофе в детском меню, странно даже", Меню всегда было таким, я когда работала в садике, детки было днями ходили и не кушали, ибо такое даже понюхать они не хотели. Сколько родители и заведующая не писали в районо - толку 0", - писали в комментариях.
Напомним, карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.
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