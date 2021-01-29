Під Києвом відбувається масова вирубка дерев

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, у мережі з'явилось відео, як у машину завантажують вирубані дерева. Зазначається, що відео було знято в Пущі-Водиці.

"Вирубка лісу під Києвом не припиняється. На відео вирубка в Пущі-Водиці", - йдеться в повідомленні.

Автор відео розповів, що дерева вже перевантажують з машини на машину.

"Ось так ось. На Пущі-Водиці ліс завантажують. Вже з машини на машину перевантажують. І нарізано гарно. Все, мабуть, законно. В Пущі-Водиці ж ліс рубати можна, все як треба", - іронізує автор відео.

На опублікованих кадрах можна побачити дві фури.

Раніше ми писали про те, що у Києві повідомляють про незаконну вирубку лісів вночі. Відомо, що дерева вирубають на регулярній основі у Голосіївському районі столиці. При чому відбувається це виключно вночі і "перед носом" у правоохоронців.

"На фото видно, що дерева живі та свіжі. Це відбувається без дозволених документов та без відповідної маркировки. Місцеві жителі запевняють, що лісоруби працюють виключно вночі. Вдень їх майже ніколи не бачили", - повідомляють кияни.

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