Под Киевом происходит массовая вырубка деревьев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в Сети появилось видео, как в машину загружают вырубленные деревья. Отмечается, что видео было снято в Пуще-Водице.

"Вырубка леса под Киевом не прекращается. На видео вырубка в Пуще-Водице", - говорится в сообщении.

Автор видео рассказал, что деревья уже перегружают с машины на машину.

"Вот так вот. На Пуще-Водице лес загружают. Уже с машины на машину перегружают. И нарезано красиво. Все, наверное, законно. В Пуще-Водице же лес рубить можно, все как положено", - иронизирует автор видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть две фуры.

Ранее мы писали о том, что у Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью. Известно, что деревья вырубят на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у правоохранителей.

"На фото видно, что деревья живые и свежие. Это происходит без разрешенных документов и без соответствующей маркировки. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели", - сообщают киевляне.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.