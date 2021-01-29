Под Киевом происходит массовая вырубка деревьев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, в Сети появилось видео, как в машину загружают вырубленные деревья. Отмечается, что видео было снято в Пуще-Водице.
"Вырубка леса под Киевом не прекращается. На видео вырубка в Пуще-Водице", - говорится в сообщении.
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Автор видео рассказал, что деревья уже перегружают с машины на машину.
"Вот так вот. На Пуще-Водице лес загружают. Уже с машины на машину перегружают. И нарезано красиво. Все, наверное, законно. В Пуще-Водице же лес рубить можно, все как положено", - иронизирует автор видео.
На опубликованных кадрах можно увидеть две фуры.
Ранее мы писали о том, что у Киеве сообщают о незаконной вырубке лесов ночью. Известно, что деревья вырубят на регулярной основе в Голосеевском районе столицы. При чем происходит это исключительно ночью и "перед носом" у правоохранителей.
"На фото видно, что деревья живые и свежие. Это происходит без разрешенных документов и без соответствующей маркировки. Местные жители уверяют, что лесорубы работают исключительно ночью. Днем их почти никогда не видели", - сообщают киевляне.
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