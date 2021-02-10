Вже друга НП за кілька тижнів

У Києві багатоквартирний будинок залило горячою водою через прорив труби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, в українській столиці сталася надзвичайна подія в одному з будинків - всі поверхи від 5-го по 1-й заливає водою.

Відомо, що інцидент стався в будинку на вулиці Борщагівській, 152. При цьому аналогічна подія декілька тижнів тому сталася в іншому під'їзді цього ж будинку.

"На даху по вул. Борщагівській, 152, прорвало трубу з гарячою водою. Затопило з п'ятого по перший поверх квартири. А два тижні тому те ж саме було в іншому під'їзді, варили труби. Щось не доробили", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що водою залило стіни та підлогу.

Раніше повідомлялось, що кияни б'ють на сполох через балкон, який, на їхню думку, може в будь-який момент впасти. Небезпечний балкон розташувався на третьому поверсі "хрущовки" на вулиці Сормовській.

Так, кияни оприлюднили у мережі фотографію одного з київських балконів, конструкція якого лякає. Люди бояться, що балкон може впасти комусь на голову в будь-який момент.

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