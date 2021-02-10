Уже второе ЧП за несколько недель

В Киеве многоквартирный дом залило горячей водой из-за прорыва трубы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в украинской столице произошло ЧП в одном из домов - все этажи с 5-го по 1-й заливает водой.

Известно, что инцидент произошел в доме на улице Борщаговской, 152. При этом аналогичное событие несколько недель назад произошло в другом подъезде этого же дома.

"На крыше по ул. Борщаговской, 152, прорвало трубу с горячей водой. Затопило с пятого по первый этаж квартиры. А две недели назад то же самое было в другом подъезде, варили трубы. Что-то не доделали", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что водой залило стены и пол.

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