В Киеве многоквартирный дом залило горячей водой из-за прорыва трубы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, в украинской столице произошло ЧП в одном из домов - все этажи с 5-го по 1-й заливает водой.
Известно, что инцидент произошел в доме на улице Борщаговской, 152. При этом аналогичное событие несколько недель назад произошло в другом подъезде этого же дома.
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"На крыше по ул. Борщаговской, 152, прорвало трубу с горячей водой. Затопило с пятого по первый этаж квартиры. А две недели назад то же самое было в другом подъезде, варили трубы. Что-то не доделали", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что водой залило стены и пол.
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