У центр Києва з самого ранку з'їжджаються активісти "Автоєвросили", через що до Верховної Ради стягують правоохоронців і навіть військову техніку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Так, у четвер, 18 лютого, з самого ранку представники "Автоєвросили" з'їжджаються під стіни українського парламенту.
"Наш журналіст помітив велику кількість силовиків біля будівлі, а також спецтехніку. Протестна акція стартує о 9:00. О 9:30 мітингувальники будуть зустрічати нардепів з табличками на підтримку законопроєкту про спрощене розмитнення авто на іноземних номерах", - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що щаніше глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявляв, що 18 лютого в Раді приймуть закон, який дозволить одноразово розмитнити авто за 1 тисячу євро.
Йдеться про транспорт, який був куплений до 1 січня 2021 року.
Раніше повідомлялось, що на акції протесту біля будівлі посольства США в Києві громадська організація "АвтоЄвроСила" закликала ввести санкції проти глави податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
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