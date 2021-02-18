В центр Киева с самого утра съезжаются активисты "Автоевросилы", из-за чего к Верховной Раде стягивают правоохранителей и даже военную технику

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, в четверг, 18 февраля, с самого утра представители "Автоевросилы" съезжаются под стены украинского парламента.

"Наш журналист заметил большое количество силовиков возле здания, а также спецтехнику. Протестная акция стартует в 9:00. В 9:30 митингующие будут встречать нардепов с табличками в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто на иностранных номерах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявлял, что 18 февраля в Раде примут закон, который позволит единоразово растаможить авто за 1 тысячу евро.

Речь идет о транспорте, который был куплен до 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что на акции протеста у здания посольства США в Киеве общественная организация "АвтоЄвроСила" призвала ввести санкции против главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Напомним о отравление школьниц в лицее под Киевом, медики сделали все возможное: подробности трагедии.

Портал Politeka сообщал, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".