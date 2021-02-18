В центр Киева с самого утра съезжаются активисты "Автоевросилы", из-за чего к Верховной Раде стягивают правоохранителей и даже военную технику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.
Так, в четверг, 18 февраля, с самого утра представители "Автоевросилы" съезжаются под стены украинского парламента.
"Наш журналист заметил большое количество силовиков возле здания, а также спецтехнику. Протестная акция стартует в 9:00. В 9:30 митингующие будут встречать нардепов с табличками в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто на иностранных номерах", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявлял, что 18 февраля в Раде примут закон, который позволит единоразово растаможить авто за 1 тысячу евро.
Речь идет о транспорте, который был куплен до 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что на акции протеста у здания посольства США в Киеве общественная организация "АвтоЄвроСила" призвала ввести санкции против главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
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