В столичному метро чоловік вирішив відзначитися мерзенною витівкою
Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Увечері чоловік біля самого тунелю, прямо навпроти монітора, на якому транслювалося те, що відбувається на пероні, вирішив справити нужду.
"П'яне бидло с**т в метро", - відреагували на те, що відбувається автори ролика.
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Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро
Кадри опубліковані на Facebook-сторінці "ХС. Харків".
На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.
Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.
В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".