В Киеве задержали мужчину, который ударил пешехода на дороге, в результате чего тот скончался на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, столичная полиция задержала гражданина Азербайджана 1992 года рождения, который нанес смертельный удар пешеходу на Городецкого. Азербайджанца удалось "взять" на перекрестке Братиславской и Стальского.

"По предварительным данным, водитель в ходе конфликта с пешеходом вышел из машины и несколько раз ударил последнего. В результате полученных травм мужчина скончался. Водитель с места происшествия скрылся и после объявления оперативного плана "Перехват" был остановлен экипажами патрульной полиции на левом берегу", - рассказали в полиции.

Водителем, убившим человека, оказался 28-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход - киевлянин 1969 года рождения.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения водителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского УП под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.