У Києві протягом доби коронавірус підтвердився у понад півтисячі людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, протягом минулої доби, 21 лютого, у Києві виявили 544 хворих на коронавірус. Також відомо, що померли за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, 7 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах столиці: Дарницькому (111), Дніпровському (82) та Деснянському (79).

Також киянам нагадали, що безкоштовний тест на коронавірус у столиці сьогодні можна здати в 71 пункті тестування.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 79 пацієнтів. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва наразі становить майже 27%.

"У стаціонарах столиці сьогодні лікуються 1065 хворих на коронавірус. 676 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 819, під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Одужали за минулу добу 897 людей", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними КМДА, підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці вже 133 891. Коронавірус подолали 91 037 мешканців Києва. За весь період пандемії у столиці 2564 людини померли від ускладнень, викликаних ковідом.

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