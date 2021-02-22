В Киеве в течение суток коронавирус подтвердился у более полутысячи человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КМДА.
Так, за прошедшие сутки, 21 февраля, в Киеве обнаружили 544 больных коронавирусом. Также известно, что умерли за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, 7 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).
Также киевлянам напомнили, что бесплатный тест на коронавирус в столице сегодня можно сдать в 71 пункте тестирования.
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В больницы столицы за сутки госпитализировали 79 пациентов. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева сейчас составляет почти 27%.
"В стационарах столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирусом. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819, под аппаратами ИВЛ – 27 больных. Выздоровели за минувшие сутки 897 человек", - говорится в сообщении.
В целом, по данным КГГА, подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 133 891. Коронавирус преодолели 91 037 жителей Киева. За весь период пандемии в столице 2564 человека умерли от осложнений, вызванных ковидом.
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