У Києві рибалки вперто ігнорують заклики рятувальників не виходити на лід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "Київ. Newsroom".

Як відомо, в нинішніх погодних умовах столичні рятувальники просять не виходити на кригу водойм, але рибалки вперто ігнорують це застереження.

Зокрема, журналісти показали десятки рибалок, які попри плюсові темературу продовжують ловити рибу.

Так, на Озері Вербному в Оболонському районі столиці практично немає людей, а от в урочищі "Наталка" ситуація зовсім інша, тут майже увесь лід всіяний рибалками. Понад 40 осіб намагаються виловити рибу, бурячи ополонки на підталому льоді.

На лівому березі столиці ситуація геть інша, там всього сім осіб прийшли шукати рибу на Русанівському каналі. Однак тут крига уже відкололась від берега і її навіть забирає течія.

Командир Київської служби порятунку Дмитро Піхало розповів, що робити у разі провалення під кригу, а також нагадав, що з початку 2021 року вже четверо людей загинуло під льодом, а шістьох вдалось врятувати.

"Якщо ваш собака првалився під лід, то насамперед треба викликати рятувальників, які приїжджають до 10 хвилин, а тим часом можна підручними матеріалами допомогти собаці викарапкатися, але не лізти у воду самостійно", - наголосив він.

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