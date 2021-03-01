В Киеве рыбаки упорно игнорируют призывы спасателей не выходить на лед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Киев. Newsroom".

Как известно, в нынешних погодных условиях столичные спасатели просят не выходить на лед водоемов, но рыбаки упорно игнорируют это предостережение.

В частности, журналисты показали десятки рыбаков, которые несмотря на плюсовые темературу продолжают ловить рыбу.

Так, на Озере Вербном в Оболонском районе столицы практически нет людей, а вот в урочище "Наталка" ситуация совсем иная, здесь почти весь лед усеян рыбаками. Более 40 человек пытаются выловить рыбу, буря проруби на подтаявшем льду.

На левом берегу столицы ситуация совершенно иная, там всего семь человек пришли искать рыбу на Русановском канале. Однако здесь лед уже откололся от берега, и его даже уносит течение.

Командир Киевской службы спасения Дмитрий Пихало рассказал, что делать в случае провала под лед, а также напомнил, что с начала 2021 года уже четыре человека погибли подо льдом, а шестерых удалось спасти.

"Если ваша собака првалилась под лед, то в первую очередь нужно вызвать спасателей, которые приезжают до 10 минут, а тем временем можно подручными материалами помочь собаке выкарабкаться, но не лезть в воду самостоятельно", - подчеркнул он.

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