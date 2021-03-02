На Київщині жінка в неадекватному стані керувала автомобілем

Правоохоронці зупинили на Житомирській трасі водій з ознаками наркотичного сп'яніння і знайшли у неї амфетамін

Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина".

У селі Стоянка інспектори зупинили 34-річну жінку за кермом автомобіля Mazda, мешканку Київщини, через те, що ця машина була в розшуку.

Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння, та відмовилася.

Після цього порушниця повідомила, що має при собі дві пластикові ємності з білою порошкоподібною речовиною. За її словами-це амфетамін для власного вживання.

Від патрульних водій отримала адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для подальшого з'ясування обставин.

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У мережі з'явилася фотографія учатка дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка, Київської області.

Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.

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