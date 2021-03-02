На Киевщине женщина в неадекватном состоянии управляла автомобилем
Правоохранители остановили на Житомирской трассе водитель с признаками наркотического опьянения и нашли у нее амфетамин
Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".
В селе Стоянка инспекторы остановили 34-летнюю женщину за рулем автомобиля Mazda, жительницу Киевщины, из-за того, что эта машина была в розыске.
Общаясь с водителем, полицейские выявили у него явные признаки наркотического опьянения. Инспекторы предложили женщине пройти освидетельствование на состояние опьянения, та отказалась.
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После этого нарушительница сообщил, что имеет при себе две пластиковые емкости с белым порошкообразным веществом. По ее словам-это амфетамин для собственного употребления.
От патрульных водитель получила административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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Жители надеются, что ремонт будет завершен в ближайшее время, и они смогут нормально проезжать.
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