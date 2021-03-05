У Києві чоловік обікрав літню жінку, яка просила милостиню
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в соцмережах.
Все сталося на вулиці Київський Шлях, біля одного з місцевих супермаркетів.
"Мужик напав на 89-річну бабусю, яка просила милостиню біля входу в АТБ - вдарив її, повалив з ніг, забрав сумку і втік. Коли випадкові свідки наздогнали злодія, він вже встиг викинути "здобич" (в сумці був бублик, вафлі і копійки)", - йдеться в повідомленні.
На місце викликали поліцію.
Нападник повністю заперечував свою провину, але очевидці дали свідчення проти нього.
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Чоловік намагався вбити свою бабусю, він бив її по голові, потім душив кофтою, а потім встромив ніж в шию.
Сусідам він повідомив, що бабусю вбили, а потім втік. Пенсіонерка, незважаючи на нанесені їй побої і поранення, вижила.
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