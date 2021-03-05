Які ж люди жорстокі...

У Києві чоловік обікрав літню жінку, яка просила милостиню

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в соцмережах.



Все сталося на вулиці Київський Шлях, біля одного з місцевих супермаркетів.

"Мужик напав на 89-річну бабусю, яка просила милостиню біля входу в АТБ - вдарив її, повалив з ніг, забрав сумку і втік. Коли випадкові свідки наздогнали злодія, він вже встиг викинути "здобич" (в сумці був бублик, вафлі і копійки)", - йдеться в повідомленні.

На місце викликали поліцію.

Нападник повністю заперечував свою провину, але очевидці дали свідчення проти нього.





Раніше ми розповідали, що в Харкові внук жорстко побив рідну бабусю.

Чоловік намагався вбити свою бабусю, він бив її по голові, потім душив кофтою, а потім встромив ніж в шию.

Сусідам він повідомив, що бабусю вбили, а потім втік. Пенсіонерка, незважаючи на нанесені їй побої і поранення, вижила.

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

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