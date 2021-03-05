В Киеве мужчина обворовал пожилую женщину, которая просила милостыню
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в соцсетях.
Все произошло на улице Киевский Шлях, возле одного из местных супермаркетов.
"Мужик напал на 89-летнюю бабушку, которая просила милостыню у входа в АТБ - ударил её, повалил с ног, забрал сумку и в бега. Когда случайные свидетели догнали вора, он уже успел выбросить "добычу" (в сумке был бублик, вафли и копейки)", - говорится в сообщении.
На место вызвали полицию.
Нападавший полностью отрицал свою вину, но очевидцы дали показания против него.
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Как сообщала Politeka, жизнь харьковского полицейского оборвалась на глазах у пятилетнего сына.
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