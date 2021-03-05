Какие же люди жестокие...

В Киеве мужчина обворовал пожилую женщину, которая просила милостыню

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в соцсетях.



Все произошло на улице Киевский Шлях, возле одного из местных супермаркетов.

"Мужик напал на 89-летнюю бабушку, которая просила милостыню у входа в АТБ - ударил её, повалил с ног, забрал сумку и в бега. Когда случайные свидетели догнали вора, он уже успел выбросить "добычу" (в сумке был бублик, вафли и копейки)", - говорится в сообщении.

На место вызвали полицию.

Нападавший полностью отрицал свою вину, но очевидцы дали показания против него.





Ранее мы рассказывали, что в Харькове внук жестко избил родную бабушку.

Мужчина пытался убить свою бабушку, он бил ее по голове, потом душил кофтой, а затем воткнул нож в шею.

Соседям он сообщил, что бабушку убили, а потом скрылся. Пенсионерка, несмотря на нанесенные ей побои и ранения, выжила.

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, жизнь харьковского полицейского оборвалась на глазах у пятилетнего сына.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.