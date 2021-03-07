Зниклий літній чоловік, якого шукали майже тиждень, знайдений мертвим у Києві
Так, тіло 72-річного Віктора Губченка, який проживав у місті Суми, було виявлено без ознак життя у столиці, 6 березня. Про це повідомляє відомий паблік "Київ Оперативний" у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net
"На жаль, знайдений мертвим. Замерз", - йдеться в публікації.
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Раніше чоловік був оголошений в розшук. Він вийшов на прогулянку 1 березня і безслідно пропав. У пенсіонера були проблеми з пам'яттю і дезорієнтація, тому він носив при собі записку з адресою проживання.
Останній раз Віктора Губченка бачили в Києві в районі станції метро "Житомирська". З яких причин пенсіонер приїхав до столиці-не відомо.
Користувачі в соцмережах дивуються.
"Слухайте як так замерз? невже ніхто його не побачили не допоміг?»,
"Вдень ходив, напевно, не викликав підозри.. а потім десь присів.. прилягати.. і баста.. зараз ще й похолодало.. А люди наші вже звикли просто до таких картин.. он біля ЖД постійно лежать штабелями.. частенько біля Майдану", - пишуть в мережі.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.