У пенсионера были проблемы с памятью

Пропавший пожилой мужчина, которого искали почти неделю, найден мертвым в Киеве

Так, тело 72-летнего Виктора Губченко, который проживал в городе Суммы, было обнаружено без признаков жизни в столице, 6 марта. Об этом сообщает известный паблик "Киев Оперативный" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net

"К сожалению, найден мертвым. Замерз", - говорится в публикации.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. Он вышел на прогулку 1 марта и бесследно пропал. У пенсионера были проблемы с памятью и дезориентация, поэтому он носил при себе записку с адресом проживания.

Последний раз Виктора Губченко видели в Киеве в районе станции метро "Житомирская". По каким причинам пенсионер приехал в столицу - не известно.

Пользователи в соцсетях недоумевают.

«Слушайте как так замерз? неужели никто его не увидели не помог?»,

«Днём ходил, наверное, не вызывал подозрения.. а потом где-то присел.. прилёг.. и баста.. сейчас ещё и похолодало.. А люди наши уже привыкли просто к таким картинам.. вон возле ЖД постоянно лежат штабелями.. частенько у Майдана», - пишут в сети.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.