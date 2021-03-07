Пропавший пожилой мужчина, которого искали почти неделю, найден мертвым в Киеве
Так, тело 72-летнего Виктора Губченко, который проживал в городе Суммы, было обнаружено без признаков жизни в столице, 6 марта. Об этом сообщает известный паблик "Киев Оперативный" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net
"К сожалению, найден мертвым. Замерз", - говорится в публикации.
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Ранее мужчина был объявлен в розыск. Он вышел на прогулку 1 марта и бесследно пропал. У пенсионера были проблемы с памятью и дезориентация, поэтому он носил при себе записку с адресом проживания.
Последний раз Виктора Губченко видели в Киеве в районе станции метро "Житомирская". По каким причинам пенсионер приехал в столицу - не известно.
Пользователи в соцсетях недоумевают.
«Слушайте как так замерз? неужели никто его не увидели не помог?»,
«Днём ходил, наверное, не вызывал подозрения.. а потом где-то присел.. прилёг.. и баста.. сейчас ещё и похолодало.. А люди наши уже привыкли просто к таким картинам.. вон возле ЖД постоянно лежат штабелями.. частенько у Майдана», - пишут в сети.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.