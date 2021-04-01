Вже з понеділка, 5 квітня, у Києві у громадський транспорт можна буде потрапити тільки за спеціальною перепусткою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, перший заступник голови міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що з 5 квітня в українській столиці маршрутки, тролейбуси, метро, ​​і інші види громадського транспорту будуть працювати за спеціальними перепустками пасажирів.

"1 квітня визначено порядок отримання перепусток для (в першу чергу) працівників критичної інфраструктури: це стосується медицини, транспорту, соціальних працівників, житлово-комунального господарства, рятувальників, військових і поліції. Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, який з 5 квітня переходить в спеціальний режим роботи", - зазначив заступник Кличка.

За його словами, вся транспортна інфраструктура міста буде і надалі працювати, однак виключно для пасажирів, які мають спецперепустки.

"Підприємці отримуватимуть перепустки в департаменті підприємництва міської адміністрації, медицина - в департаменті медицини в районних адміністраціях. У нас вже є відпрацьовані правила видачі пропусків, вся інформація буде оприлюднена. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто з ранку 5 квітня має вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - сказав він.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.

Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі винні...".