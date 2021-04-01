Уже с понедельника, 5 апреля, в Киеве в общественный транспорт можно будет попасть только по специальному пропуску

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, первый заместитель председателя городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что с 5 апреля в украинской столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта будут работать по специальным пропускам пассажиров.

"1 апреля определен порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, который с 5 апреля переходит в специальный режим работы", - отметил заместитель Кличко.

По его словам, вся транспортная инфраструктура города будет и в дальнейшем работать, однако исключительно для пассажиров, у которых есть спецпропуска.

"Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицина - в Департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет обнародована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - сказал он.

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