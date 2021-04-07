У Києві невідомі закидали камінням тролейбус
Як передає Politeka.net, фото з місця подій опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.
Інцидент стався на проспекті Маяковського, 38/10.
"Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди. Швидше за все, наш народ образився, що їх не хочуть возити", - йдеться в підписі до фото, на якому видно тріщини на лобовому склі тролейбуса.
Українці в мережі бурхливо відреагували на інцидент. Багато хто припустив, що все сталося через обмеження, які в столиці вступили в силу з 5 квітня. Не обійшлося і без критики у бік нападників.
"Нерви здають у людей. Причому тут автобус або той же водій", "а іншого виходу немає. Може, хоч так дійде до вищестоящих, що народ, м'яко кажучи, незадоволений", " скло велике, напевно дорого коштує. Явно кидало обличчя, яке не платить податки", - писали в коментарях під знімком.
Нагадаємо, з 5 квітня в Києві в громадський транспорт можна потрапити тільки за спеціальним перепусткою, який підприємці можуть отримати в Департаменті підприємництва міської адміністрації, працівника медицини - в Департаменті медицини в районних адміністраціях.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.
Популярні новини заразПоказати ще
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Астролог Глоба передрік початок білої смуги в житті чотирьох знаків Зодіаку: "Зірки в ідеальному положенні"
Весна остаточно злетить з котушок, сніг і морози увірвуться в Україну: в які області повернеться зима
Розкрито таємницю раптової смерті актриси-красуні, їй було всього 29 років: "Гостювала у батьків..."
Дядю Жору, який переніс інсульт, наздогнало нове нещастя, з'явилися подробиці: "Просто в шоці..."
Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі винні...".