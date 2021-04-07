У Києві невідомі закидали камінням тролейбус

Як передає Politeka.net, фото з місця подій опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.

Інцидент стався на проспекті Маяковського, 38/10.

"Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди. Швидше за все, наш народ образився, що їх не хочуть возити", - йдеться в підписі до фото, на якому видно тріщини на лобовому склі тролейбуса.

Українці в мережі бурхливо відреагували на інцидент. Багато хто припустив, що все сталося через обмеження, які в столиці вступили в силу з 5 квітня. Не обійшлося і без критики у бік нападників.

"Нерви здають у людей. Причому тут автобус або той же водій", "а іншого виходу немає. Може, хоч так дійде до вищестоящих, що народ, м'яко кажучи, незадоволений", " скло велике, напевно дорого коштує. Явно кидало обличчя, яке не платить податки", - писали в коментарях під знімком.