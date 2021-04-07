В Киеве неизвестные забросали камнями троллейбус
Как передает Politeka.net, фото с места событий опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.
Инцидент произошел на проспекте Маяковского, 38/10.
"Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди. Скорее всего, наш народ обиделся, что их не хотят возить", - говорится в подписи к фото, на котором видно трещины на лобовом стекле троллейбуса.
Украинцы в сети бурно отреагировали на инцидент. Многие предположили, что все произошло из-за ограничений, которые в столице вступили в силу с 5 апреля. Не обошлось и без критики в сторону нападавших.
"Нервы сдают у людей. Причём здесь автобус или тот же водитель", "А другого выхода нет. Может, хоть так дойдет до вышестоящих, что народ, мягко говоря, недоволен", "Стекло большое, наверное дорого стоит. Явно бросало лицо, которое не платит налоги", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, с 5 апреля в Киеве в общественный транспорт можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "в ближайшее время...".
Как сообщала Politeka, усиление карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи: "Увидела и..."
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Также Politeka писала, что усиление карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "все виноваты...".