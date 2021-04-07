В Киеве неизвестные забросали камнями троллейбус

Как передает Politeka.net, фото с места событий опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.

Инцидент произошел на проспекте Маяковского, 38/10.

"Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди. Скорее всего, наш народ обиделся, что их не хотят возить", - говорится в подписи к фото, на котором видно трещины на лобовом стекле троллейбуса.

Украинцы в сети бурно отреагировали на инцидент. Многие предположили, что все произошло из-за ограничений, которые в столице вступили в силу с 5 апреля. Не обошлось и без критики в сторону нападавших.

"Нервы сдают у людей. Причём здесь автобус или тот же водитель", "А другого выхода нет. Может, хоть так дойдет до вышестоящих, что народ, мягко говоря, недоволен", "Стекло большое, наверное дорого стоит. Явно бросало лицо, которое не платит налоги", - писали в комментариях под снимком.