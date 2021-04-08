У Києві настала справжня весна - зацвіли магнолії, і люди активно використовують їх як гарні та яскраві локації для фотосесій
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Столичні журналісти показали магнолії, які зацвіли у Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
Так, у найстарішому ботанічному саду Києва біля станції метро "Університет" нарешті розпочалася справжня весна. Тут розпустилися не тільки магнолії, а й первоцвіти.
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"Незважаючи на суворий локдаун, навіть в робочий день десятки киян влаштовують під квітучими магноліями фотосесії", - повідомляють журналісти.
Крім того, у ботанічному саду активізувалися і тварини. За словами журналістів, вони бачили дерево, по гілках якого стрибало одразу 5 білок. Також зі своїх нір вже вилізли їжаки і кроти.
Як відомо, погода в Києві, як і у багатьох регіонах України, зараз є дещо нестабільною. Зокрема, в середу, 7 квітня, в столиці сильно похолодало, місцями навіть пройшли снігопади.
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