В Киеве наступила настоящая весна - зацвели магнолии, и люди активно используют их как красивые и яркие локации для фотосессий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Столичные журналисты показали магнолии, которые зацвели в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Так, в старейшем Ботаническом саду Киева возле станции метро "Университет" наконец началась настоящая весна. Здесь распустились не только магнолии, но и первоцветы.

"Несмотря на суровый локдаун, даже в рабочий день десятки киевлян устраивают под цветущими магнолиями фотосессии", - сообщают журналисты.

Кроме того, в Ботаническом саду активизировались и животные. По словам журналистов, они видели дерево, по веткам которого прыгало сразу 5 белок. Также из своих нор уже вылезли ежи и кроты.

Как известно, погода в Киеве, как и во многих регионах Украины, сейчас является несколько нестабильной. В частности, в среду, 7 апреля, в столице сильно похолодало, местами даже прошли снегопады.

Напомним, синоптик Диденко предупредила об аномальной погоде в Украине:"дождь будет превращаться в снег".

Как сообщала Politeka, апрельские снегопады нагрянули в Украину, людей предупреждают об опасности: кадры стихии.

Также Politeka писала, что весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима.