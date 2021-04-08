В Киеве наступила настоящая весна - зацвели магнолии, и люди активно используют их как красивые и яркие локации для фотосессий
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Столичные журналисты показали магнолии, которые зацвели в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
Так, в старейшем Ботаническом саду Киева возле станции метро "Университет" наконец началась настоящая весна. Здесь распустились не только магнолии, но и первоцветы.
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"Несмотря на суровый локдаун, даже в рабочий день десятки киевлян устраивают под цветущими магнолиями фотосессии", - сообщают журналисты.
Кроме того, в Ботаническом саду активизировались и животные. По словам журналистов, они видели дерево, по веткам которого прыгало сразу 5 белок. Также из своих нор уже вылезли ежи и кроты.
Как известно, погода в Киеве, как и во многих регионах Украины, сейчас является несколько нестабильной. В частности, в среду, 7 апреля, в столице сильно похолодало, местами даже прошли снегопады.
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