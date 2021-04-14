Київ - це найбільше місто, в якому був так сильно зруйнований центр, що прийняли рішення відбудувати центральну вулицю заново. Вона повинна бути урочистою і красиво оформленою, щоб вражати всіх людей. Про це розповів дослідник історії архітектури Києва Семен Широчин у програмі блогера Катерини Павлової «in kyiv» на Youtube.

Ведуча зацікавилася тим моментом часу, коли Майдан почав отримувати його плюс-мінус сучасні риси.

«Після війни було багато руйнувань, але у нас чомусь люблять говорити, що це все руйнування 1945 року, коли все взяли і підірвали. Насправді, ні. У 1941 році була пожежа і руйнування на Майдані, після чого німці підірвали частину згорілих будинків. Але знову-таки не вся забудова вздовж Городецького зберіглася до 1944 року. Зі зворотного боку будівлі були теж в руїнах, але це все можна було б відновити - було б бажання», - відповів дослідник.

Широчин розповів, що в 1944 році ухвалюється рішення про те, що Хрещатик повинен бути відновлений і розширений за рахунок більш постраждалої непарної сторони. Тоді всі будівлі, які можна було б якось відремонтувати, все одно розбирають, щоб розширити вулицю.

«З парної сторони розібрали будівлю Думи, яка була однією з найкрасивіших. За рахунок того, що її розібрали, у нас з'явився простір. Майдан, як великий прохідний простір, з'явився, тому що розібрали Думу. Вона би його розділяла на 2 частини», - сказав дослідник.

Широчин розповів, що з'явилася взагалі унікальна можливість за рахунок розбору згорілих будинків не ремонтувати їх. Зробити місту одну цільну площа в одному ансамблі, одному стилі, і зробити її настільки урочистою, щоб це була візитівка Києва.

«Але оскільки намагалися зробити ідеально, вибрати кращі ідеї з кожного варіанту - це все затягувалося, а потім ще прийшли до того, що кожну будівлю доручили розробляти окремому архітекторові, їм це треба було узгоджувати з простором з іншого боку, і це все було повільно і поетапно», - повідомив дослідник.

Широчин резюмував, що ми часто забуваємо про іміджеву роль простору. Будь-який гість, будь-яка людина, яка приїжджає в місто, потрапляє на центральну площу, тому саме вона формує його враження про місто.

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