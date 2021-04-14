Киев - это самый крупный город, в котором был так сильно разрушен центр, что приняли решение отстроить центральную улицу заново. Она должна быть торжественной и красиво оформленой, чтобы впечатлять всех людей. Об этом рассказал исследователь истории архитектуры Киева Семен Широчин в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.

Ведущая заинтересовалась тем моментом времени, когда Майдан начал получать его плюс-минус современные черты.

«После войны было много разрушений, но у нас почему-то любят говорить, что это все разрушения 1945 года, когда все взяли и взорвали. На самом деле, нет. В 1941 году был пожар и разрушения на Майдане, после чего немцы взорвали часть сгоревших зданий. Но опять-таки не вся застройка вдоль Городецкого сохранилась до 1944 года. С обратной стороны здания были тоже в руинах, но это все можно было бы восстановить - было бы желание», - ответил исследователь.

Широчин рассказал, что в 1944 году принимается решение о том, что Крещатик должен быть восстановлен и расширен за счет более пострадавшей нечетной стороны. Тогда все здания, которые можно было бы как-то отремонтировать, все равно разбирают, чтобы расширить улицу.

«С четной стороны разобрали здание Думы, которое было одним из самых красивых. За счет того, что его разобрали, у нас появилось пространство. Майдан, как большое проходимое пространство появился, потому что разобрали Думу. Она бы его разделяла на 2 части», - сказал исследователь.

Широчин рассказал, что появилась вообще уникальная возможность за счет разбора сгоревших зданий не ремонтировать их. Сделать городу одну цельную площадь в одном ансамбле, одном стиле, и сделать ее настолько торжественной, чтобы это была визитная карточка Киева.

«Но поскольку пытались сделать идеально, выбрать лучшие идеи из каждого варианта - это все затягивалось, а потом еще пришли к тому, что каждое здание поручили разрабатывать отдельному архитектору, им это надо было согласовывать с пространством с другой стороны, и это все было медленно и поэтапно», - сообщил исследователь.

Широчин резюмировал, что мы часто забываем об имиджевой роли пространства. Любой гость, любой человек, который приезжает в город, попадает на центральную площадь, поэтому именно она формирует его впечатление о городе.

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