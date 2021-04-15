У Києві чоловік напав на журналістку під час прямого ефіру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, в українській столиці судитимуть чоловіка, який перешкоджав роботі журналістки телеканалу Kyiv Live. Щоб подивитись відео інциденту, доскрольте новину до кінця.
Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку місцевого телеканалу. Інцидент стався на території Голосіївського району 14 грудня 2020 року.
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Під час прямого ефіру до знімальної групи телеканалу підійшов чоловік та почав штовхати журналістку. Жуналістка зробила зауваження зловмиснику, у відповідь на що він кілька разів вдарив її, у тому числі по обличчю, чим спричинив тілесні ушкодження.
Дії нападника кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
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