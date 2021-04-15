У Києві чоловік напав на журналістку під час прямого ефіру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, в українській столиці судитимуть чоловіка, який перешкоджав роботі журналістки телеканалу Kyiv Live. Щоб подивитись відео інциденту, доскрольте новину до кінця.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку місцевого телеканалу. Інцидент стався на території Голосіївського району 14 грудня 2020 року.

Під час прямого ефіру до знімальної групи телеканалу підійшов чоловік та почав штовхати журналістку. Жуналістка зробила зауваження зловмиснику, у відповідь на що він кілька разів вдарив її, у тому числі по обличчю, чим спричинив тілесні ушкодження.

Дії нападника кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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